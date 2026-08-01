Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın başkanı Gianni Infantino, Avrupa Futbol Federasyonu UEFA'nın kendisine görevinden ayrılması ya da onu koltuğundan edebilecek bir güvensizlik oyuyla karşı karşıya kalması gerektiğini bildirmesinin ardından, giderek artan baskılarla karşı karşıya.

İngiliz "Telegraph" gazetesine göre, UEFA'ya üye 55 ulusal federasyon, Infantino istifayı reddetmesi halinde onun görevde kalmasına karşı oy kullanmaya hazır. Kıtasal federasyonun resmi bir güvensizlik oylaması çağrısında bulunması için ise yalnızca 43 federasyonun desteğine ihtiyacı bulunuyor.

UEFA, Infantino'nun liderliğine olan güvenini açıkça yitirdiğini duyurmuş ve Uluslararası Federasyon içinde köklü bir değişim talep etmişti. Bu adım, FIFA başkanının, yeni bir ticari yapı oluşturmayı ve Dünya Kupası haklarından bir payın özel sektör yatırımcılarına satılmasına imkân tanımayı amaçlayan tartışmalı "FIFA Forward Enterprise" projesinden geri adım atmak zorunda kalmasının ardından geldi.

Avrupa federasyonunun bu tutumu, futbol ailesi içinde geniş çaplı bir itiraz dalgasının yanı sıra FIFA'nın koridorlarında yaşanan bir isyan durumunun ardından ortaya çıktı. Nitekim bazı çalışanlar projeyi "oyunun ruhunu öldürme" girişimi olarak nitelendirdi.

İngiltere Futbol Federasyonu da UEFA'nın tutumuna katılarak, kıtasal federasyonun FIFA liderliği ve iç yönetişim mekanizmaları üzerinde kapsamlı bir incelemenin yapılması yönündeki taleplerine tam desteğini teyit etti.

İngiltere Futbol Federasyonu bir açıklamada şunları söyledi: "UEFA'nın tutumunu tümüyle destekliyoruz. Dünya futbolunun şeffaf bir şekilde, 211 ulusal federasyonun çıkarlarına hizmet edecek biçimde ve oyunun uzun vadeli geleceğini kararların merkezine koyarak yönetilmesini sağlamak için, FIFA liderliği ve yönetişimi üzerinde kapsamlı ve güçlü bir incelemenin yapılmasının vakti gelmiştir."