Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun, Dünya Kupası'nın ticari haklarından bir payın satışına ilişkin projeyi geri çektiğini açıklamasına rağmen, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) öncülüğünde görev süresini sona erdirmeye yönelik girişimler kapsamında üzerindeki baskılar tırmandı.

İngiliz "The Telegraph" gazetesi, bugün cumartesi, UEFA'nın Infantino'ya bir ihtar gönderdiğini ve istifa etmesini istediğini, aksi takdirde FIFA üyesi federasyonlar tarafından bir güvensizlik oylaması yapılması yönünde bir girişimle karşı karşıya kalacağını bildirdi.

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Bu girişim, FIFA'nın ana statüsünün 25. maddesine dayanıyor. Söz konusu madde, üye federasyonların beşte biri, yani 211 federasyondan 43'ü yazılı bir talepte bulunursa, Uluslararası Federasyon konseyinin olağanüstü bir kongre çağrısında bulunmakla yükümlü olduğunu öngörüyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, UEFA tek başına 55 üye federasyona sahip olup, bu sayı söz konusu koşulu aşmaya yetiyor; olağanüstü kongrenin ise talebin alınmasından itibaren 3 ay içinde toplanması gerekiyor.

Kongrenin toplanması halinde, sayıları 211'i bulan tüm üye federasyonların katılacağı bir oylama yapılacak. FIFA başkanının görevden alınması için basit çoğunluğun, yani geçerli oyların %50'sinden fazlasının, bir başka deyişle 106 oyun elde edilmesi gerekiyor.

Gazete, 55'i UEFA'dan, 47'si Asya Futbol Konfederasyonu'ndan ve 41'i CONCACAF'tan olmak üzere 143 ulusal federasyonun daha önce Infantino'nun Dünya Kupası'ndan bir payın satışına ilişkin projesine karşı çıktığını belirtti.

Ancak gazete, konunun oylamaya sunulması halinde bu federasyonların tamamının FIFA başkanının görevden alınması yönünde oy kullanacağı anlamına gelmediğini açıkladı; buna karşın daha önce Infantino'ya olan güvenini yitirdiğini teyit eden UEFA'nın, üzerindeki baskıyı sürdürmekte kararlı göründüğü ifade edildi.