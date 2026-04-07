UEFA, Bayern maçından önce Madrid'in "olağanüstü" talebine yanıt verdi

Dünya çapındaki futbolseverlerin gözleri, İspanyol Real Madrid ile Alman Bayern Münih'i bir araya getirecek ve bu sezonun en çok beklenen maçlarından biri olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağının sahnesi olacak Santiago Bernabéu Stadyumu'na çevrilmiş durumda.

Maç, turnuvada köklü bir geçmişe sahip ve Avrupa kıtasının en istikrarlı ve etkili kulüplerinden sayılan iki takımı bir araya getiriyor.

Bayern Münih bu sezon teknik açıdan en istikrarlı takım olarak maça girse de, Real Madrid, tarihi ve Avrupa karakteri sayesinde her zaman ölmeyen aday, herkesin bittiğini düşündüğü anda nasıl kazanacağını bilen takım olmaya devam ediyor.

Ayrıca okuyun: Mourinho yeni açıklamalarıyla tartışma yarattı



Madrid'in umutları

Real Madrid'in soyunma odasında, herkesin görevin zorluğunun farkında olmasına rağmen, takımın Bavyera devini geçebileceğine dair güçlü bir inanç hakim.

Teknik direktör Álvaro Arbeloa, Bayern'in açık hücum tarzı nedeniyle savunma hattında bıraktığı boşlukları değerlendirmek için Vinícius Júnior ve Kylian Mbappé'nin hızına ve patlamalarına, ayrıca Federico Valverde'nin dinamizmine güveniyor.

Teknik ekip, bu karşılaşmanın takımın sezonunda bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyor, özellikle de Şampiyonlar Ligi, Kraliyet Kulübü'nün beklentilerinin altında kalan sezonu kurtarmak için en büyük umut olarak görülüyor.

Gidiş maçında galip gelmek, Real Madrid'e Münih'teki rövanş maçı öncesinde büyük bir moral verecek ve yarı finale yükselme şansını artıracaktır. Bu nedenle takım, taraftarlarının önünde Avrupa'daki hakimiyetini gösterme arzusu ve yüksek konsantrasyonla maça çıkacaktır.

Ayrıca okuyun: Senegal, CAF başkanının Dakar ziyaretine yanıt verdi



Harry Kane ile özel karşılaşma

Diğer yandan Real Madrid, Bayern kadrosundaki en büyük tehlikenin, olağanüstü bir sezon geçiren ve Avrupa gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan İngiliz forvet Harry Kane olduğunu biliyor.

Real Madrid savunması, ceza sahası içindeki hareketlerine karşı dikkatli davranmak zorunda olacak, zira Kane, hücum üçgeninin herhangi bir noktasından gol atabilen ve fırsat yaratabilen çok yönlü bir oyuncu.

UEFA, Bernabéu'nun tavanının kapatılmasına yeşil ışık yaktı

Maç hazırlıkları kapsamında, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Real Madrid'in Santiago Bernabéu Stadyumu'nun çatısını maç sırasında kapatma talebini kabul etti. Bu, Şampiyonlar Ligi'nde federasyonun önceden onayını gerektiren zorunlu bir prosedürdür.

Bu karar, stadyumdaki atmosferi daha coşkulu ve heyecanlı hale getirecek. Bu gece, Real Madrid taraftarları ve dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverlerin tribünleri tamamen dolduracağı tahmin ediliyor. Bu gece, bu sezonun en heyecan verici Şampiyonlar Ligi gecelerinden biri olacağa benziyor.

Ayrıca okuyun: Ölümcül böbrek yetmezliği mi? James Rodríguez'in sağlık durumundaki yeni gelişmeler

