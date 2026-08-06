UEFA bahaneleri kabul etmiyor ve Infantino’yu çıkışa doğru itiyor

UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun özrüne rağmen FIFA’nın tüm organizasyonlarına yönelik ilan edilen boykotu sürdürüyor. Avrupa futbolunun yönetim organı, yaptığı açıklamada daha önce öne sürülen şartların hâlâ yerine getirilmediğini belirtti.

UEFA, FIFA’nın tartışmalı yatırım planının tamamen geri çekilmesini talep etti. Ayrıca kurum, büyük turnuvaların etrafındaki ticari hakların yeniden yapılandırılmasına yönelik benzer girişimlerin gelecekte önlenmesine dair güvence istedi.

Avrupa futbol kurumu, “UEFA üyesi federasyonlar, FIFA organizasyonlarına katılmama şartları konusunda son derece netti” diye yazdı. UEFA’ya göre dünya futbolunun yönetim organı buna yeterince karşılık vermedi.

Açıklamada, “Bu şartlar yerine getirilmedi” denildi. “Ayrıca UEFA, cumartesi günü Gianni Infantino’nun başkanlığına olan güvenini kaybettiğini çok net şekilde ifade etti. Bu tutum değişmedi.”

Boykot, erkekler ve kadınlar için tüm dünya şampiyonalarını kapsıyor ve Kulüpler Dünya Kupası’nı da içeriyor. Bu karar kısa süre içinde büyük sonuçlar doğurabilir, çünkü 5 Eylül’de Polonya’da 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası başlıyor ve Avrupa ülkeleri de burada yer alıyor.

Infantino, çarşamba günü Rabat’taki acil toplantıda yaşanan süreç nedeniyle özür diledi. FIFA’nın Dünya Kupası çevresindeki ticari hakları farklı şekilde organize etmeye yönelik, daha sonra geri çekilen planları, buna rağmen onun konumunu ciddi şekilde zayıflattı.

Teklifin karşısına yalnızca UEFA çıkmadı. Kuzey ve Orta Amerika konfederasyonu CONCACAF ile Asya Konfederasyonu AFC de dünya futbolunun yönetim organının planlarını reddetti.

Hem UEFA hem de Hollanda Futbol Federasyonu KNVB, 56 yaşındaki FIFA Başkanı ile aralarında bir güven kırılması yaşandığını ifade etti. Sırbistan, İsveç ve Galler de ayrıca Infantino’nun 2027’deki olası yeniden seçilmesine verdikleri desteği geri çekti.