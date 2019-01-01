UEFA Avrupa Uluslar Ligi nedir? Uluslar Ligi şampiyonu ne kazanacak?

UEFA Avrupa Ligi Uluslar Ligi'ne dair bilmeniz gereken tüm detaylar burada...

UEFA'ya üye olan 55 ülkenin dört kümede yer aldığı Uluslar Ligi'nde final aşamalarına geçildi. Grup aşamaları sonucunda kademe düşen ve kademe yükselen ülkeler belli olmuştu. Peki Uluslar Ligi, ne gibi bir fayda sağlıyor?

'nde B Ligi 2. Grup'ta yer alan , İsveç ve 'nın gerisinde grubunu son sırada tamamlayarak C Ligi'ne düştü. Ay-yıldızlılar, bir sonraki Uluslar Ligi gruplarında C Ligi ekipleriyle eşleşecek. Öte yandan grubu lider bitiren İsveç A Ligi'ne yükselirken ikinci olan Rusya, B Ligi'nde yoluna devam edecek.

UEFA Uluslar Ligi'nin formatı nasıl?

Birinci kümede 12, ikinci kümede 12, üçüncü kümede 15, dördüncü kümede 16 ülkenin milli takımları yer alıyor. Küme A ve B'de oluşturulan dört grupta üçer ülke mücadele ediyor. Küme C'de bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösteriyor. Küme D'de bulunan dört grupta ise dörder ülke yer alıyor.

UEFA Uluslar Ligi nasıl bir fayda sağlıyor?

UEFA Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağlaması açısından da önem taşıyor.

Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi'nin dört kümesinden çıkacak.

Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

UEFA Uluslar Ligi şampiyonu ne kazanacak?

UEFA Uluslar Ligi'i şampiyon olarak tamamlayan takım, Elemeleri devam ettiği için turnuva finallerine doğrudan katılım hakkı elde etmiyor.

UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olan takıma 71 santimetre uzunluğunda gümüş bir kupa ve para ödülü verilecek. Para ödülleri finalist takımlar arasında şöyle dağıtılacak:

Şampiyon: 10.500.000 €

İkinci: 9.000.000 €

Üçüncü: 8.000.000 €

Dördüncü: 7.000.000 €

Euro 2020'ye hangi takımlar nasıl katılacak?

A Ligi'nde takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılıyor. Dört grup lideri, 2019 Haziran'da şampiyon olmak için UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele ediyor. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşüyor. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynuyor.

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılıyor. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselirken grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşüyor. B Ligi'nde en çok puanı olan ve 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynuyor.

C Ligi'nde 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılıyor ve 4 grup birincisi B Ligi'ne yükseliyor. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşüyor. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off'ta mücadele ediyor.

D Ligi'nde ise takımlar 4'erli 4 gruba ayrılıyor ve 4 grup lideri C Ligi'ne çıkıyor. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off'larda yer alıyor.

Türkiye'nin 2020 Uluslar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri