UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devri başlıyor

UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılacağını duyurdu.

UEFA, bu sezon 'nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılmasını kararlaştırdı.

VAR sistemi nedir?

VAR sistemi kısaca karşılaşma sırasında hakemi tereddütte bırakan ya da oyuncuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyonda, hakemin ekran başında pozisyonların tekrarını izleyen diğer hakemlerle kulaklık aracılığıyla iletişim kurduğu ve onlardan gelen bilgiye göre karar verdiği bir sistem olarak tanımlanabilir.