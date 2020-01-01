UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor
Bu karar geçtiğimiz eylül ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu tarafından alınmıştı.
VAR sisteminin 20 Şubat’taki eleme maçlarından itibaren bu sezon Avrupa Ligi’ndeki tüm maçlarda kullanılacağı belirtildi.
UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada VAR sisteminin çok önemli bir futbol projesini olduğunu vurguladı ve “Artık Avrupa Ligi’nde de VAR sistemi olacağı için çok mutluyuz. Hakemlerin doğru kararları vermesinde çok önemli rolü olacaktır” ifadelerini kullandı.
VAR sisteminin bugüne dek Şampiyonlar Ligi gruplarında ve play off turlarında toplamda 108 maçta kullanıldığını açıklayan Rosetti, “Toplamda 27 hakem kararı VAR vasıtasıyla düzeltildi. Her dört maçta bir kez hakem kararının VAR ile değiştiği görülüyor. Bu sayının bu kadar az olması hakemlerimizin de kalitesini yansıtıyor” diye konuştu.