UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor.

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Benfica'nın elendiği UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin yayın akışı burada.

Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yayın programı şu şekilde: