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UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor.

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Benfica'nın elendiği UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin yayın akışı burada.

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Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yayın programı şu şekilde:

Saat Maç Kanal
20:55 E. Frankfurt - Inter beIN Sports 1
20:55 Rennes - Arsenal beIN Sports 2
20:55 Sevilla - Slavia Prag beIN Sports MAX1
20:55 Zenit - Villarreal beIN Sports 4
23:00 Chelsea - Dinamo Kiev beIN Sports 1
23:00 Napoli - Salzburg beIN Sports 2
23:00 Valencia - Krasnodar beIN Sports 4

 

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