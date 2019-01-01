UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor.
Temsilcilerimiz Galatasaray ve Benfica'nın elendiği UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin yayın akışı burada.
Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yayın programı şu şekilde:
|Saat
|Maç
|Kanal
|20:55
|E. Frankfurt - Inter
|beIN Sports 1
|20:55
|Rennes - Arsenal
|beIN Sports 2
|20:55
|Sevilla - Slavia Prag
|beIN Sports MAX1
|20:55
|Zenit - Villarreal
|beIN Sports 4
|23:00
|Chelsea - Dinamo Kiev
|beIN Sports 1
|23:00
|Napoli - Salzburg
|beIN Sports 2
|23:00
|Valencia - Krasnodar
|beIN Sports 4