Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

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UEFA Europa League Trophy - Trofeo UEL
Getty
Avrupa'nın 2 numaralı kulüp futbol organizasyonunda çeyrek final maçları, tek maç üzerinden, Almanya'da oynanacak. İşte program...

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler 10 Ağustos Pazartesi ve 11 Ağustos Salı günü yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final heyecanı yaşanacak.

Salgın nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak.

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    Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

    10 Ağustos Pazartesi: 

    22.00 Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

    22.00 Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

    Haberin devamı aşağıda

    11 Ağustos Salı:

    22.00 Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

    22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre)

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