UEFA Avrupa Ligi nasıl oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu nasıl tamamlanacak? Maçlar nerede yapılacak? Detaylar haberimizde...

İlk maçları oynanan eşleşmelerde rövanş maçları ev sahibi takımların sahalarında yapılacak.

Ertelenen - ve - karşılaşmaları ise 'da tek maç üzerinden yapılacak. Bu maçı kazanan taraflar, çeyrek finale yükselecek.

Turnuvanın çeyrek final maçları, 10-11 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerindeki statlarda yapılacak.

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Yarı final maçları 16-17 Ağustos'ta, finali ise 21 Ağustos'ta oynanacak.

Bu sezon 'daki Gdansk Stadı'nda oynanması planlanan UEFA finali Almanya'daki Köln Stadı'nda düzenlenecek.

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Gdansk Stadı ise 2020-21 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun finaline ev sahipliği yapması planlanan diğer kentler de önceki takvimini bir yıl sonraya erteleyecek.

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı 2022'deki, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena ise 2023'deki organizasyonun finalini düzenleyecek.