UEFA Avrupa Ligi nasıl oynanacak?
İlk maçları oynanan eşleşmelerde rövanş maçları ev sahibi takımların sahalarında yapılacak.
Ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma karşılaşmaları ise Almanya'da tek maç üzerinden yapılacak. Bu maçı kazanan taraflar, çeyrek finale yükselecek.
Turnuvanın çeyrek final maçları, 10-11 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerindeki statlarda yapılacak.
Yarı final maçları 16-17 Ağustos'ta, finali ise 21 Ağustos'ta oynanacak.
Bu sezon Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi finali Almanya'daki Köln Stadı'nda düzenlenecek.
Gdansk Stadı ise 2020-21 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
Organizasyonun finaline ev sahipliği yapması planlanan diğer kentler de önceki takvimini bir yıl sonraya erteleyecek.
İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı 2022'deki, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena ise 2023'deki organizasyonun finalini düzenleyecek.