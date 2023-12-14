UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Can Özer
Sorteggio Europa LeagueGetty
Avrupa LigiGalatasaray

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye, bildiriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, şimdi gözünü Avrupa Ligi için kura çekimine dikti.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSİ 15.00'te çekilecek.

Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

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Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak. Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

Okan Buruk'un öğrencilerinin muhtemel rakipleri şu şekilde:

Gelecek maç

Freiburg/West Ham

Marsilya/Brighton

Betis/Rangers/Sparta Prag

Sporting

Toulouse/Gilloise

Rennes/Villareal

Slavia Prag/Roma

Karabağ/Molde

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