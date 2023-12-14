UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, şimdi gözünü Avrupa Ligi için kura çekimine dikti.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSİ 15.00'te çekilecek.
Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.
Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak. Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?
Okan Buruk'un öğrencilerinin muhtemel rakipleri şu şekilde:
Gelecek maç
Freiburg/West Ham
Marsilya/Brighton
Betis/Rangers/Sparta Prag
Sporting
Toulouse/Gilloise
Rennes/Villareal
Slavia Prag/Roma
Karabağ/Molde