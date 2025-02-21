UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 24. sırada bitiren Fenerbahçe, play off'ta Anderlecht'i toplam 5-2'lik skorla eleyerek tur atlamıştı. Sarı-lacivertliler böylece UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda yarışmaya hak kazandı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, İsviçre'nin Nyon kentindeki düzenlenecek kura çekiminin ardından Avrupa'daki rakibini öğrenecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Rangers veya Olympiakos olacak.

Peki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, 21 Şubat 2025 tarihinde Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimi, UEFA’nın resmi internet sitesinden ve TRT Spor kanalından takip edilebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi başaran Fenerbahçe'nin rakibi de kura çekiminin ardından belli olacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi, Rangers veya Olympiakos olacak. Olympiakos UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 7. sırada, Rangers ise 8. basamakta tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmişlerdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart'ta, rövanş maçları ise 13 Mart'ta oynanacak. Son 16 turunun ardından yoluna çeyrek finalde devam edecek olan takımlar maçlarını 10-17 Nisan'da oynayacak. Yarı final mücadeleri 1 ve 8 Mayıs'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde final ise 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.