UEFA Avrupa Ligi 2023 finali nerede ve ne zaman oynanacak? Hangi ülkede, saat kaçta oynanacak?

Avrupa'nın iki numaralı kupası, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.

Avrupa’nın ikinci büyük kupası niteliğinde olan UEFA Avrupa Ligi Finali’nin hangi ülkede oynanacağı belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin son 16 turunda Sevilla’ya elenerek veda ettiği kupanın heyecanı sürüyor.

Sarı-Lacivertli ekip, deplasmanda 2-0 kaybettiği İspanyol ekibini, Kadıköy’de 1-0 mağlup etmesine rağmen kupadan elenmekten kurtulamamıştı.

Fenerbahçe’nin elenmesinin ardından, UEFA Avrupa Ligi’nde hiç Türk takımı kalmadı.

Ancak, buna rağmen UEFA Avrupa Ligi Finali’nin nerede ve ne zaman oynanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Peki, UEFA Avrupa Ligi Finali nerede oyananacak?

Avrupa’nın ikinci büyük kupasının final maçı, 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan’ın ev sahipliğinde yapılacak.

Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki Ferenc Puskas Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi’nin 51. finali olarak kayıtlara geçecek.