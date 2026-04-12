Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Atlético Madrid ile oynayacağı maçın hakemini açıklayarak Barcelona'yı dehşete düşürdü.

Barcelona, "Spotify Camp Nou" stadyumunda oynanan ilk maçı 0-2 kaybetmişti. Rövanş maçı ise önümüzdeki Salı günü "Riazur Metropolitano" stadyumunda oynanacak.

UEFA'nın resmi sitesine göre, Barcelona ile Atlético arasındaki maçı Fransız hakem Clément Turpin yönetecek.

Fransız hakem daha önce Barcelona'nın Avrupa kupalarında oynadığı 5 maçı yönetmiş ve Barça bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.

Ancak Barça taraftarlarını endişelendiren şey, Turpin'in eleme turlarında Katalan ekibinin maçlarını yönettiği her seferinde Barcelona'nın Avrupa kupalarından elenmiş olması.

Bu durumun başlangıcı, 2018'deki ünlü Roma maçında yaşandı. Barcelona, Olimpico Stadyumu'nda 3-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalde elendi.

Barça'nın Turpin ile olan kötü şansı, Katalan ekibinin Manchester United'a 2-1 yenildiği ve Barcelona'nın Avrupa Ligi son 16 turuna yükselme play-off'larından elendiği maçta da devam etti.

Barcelona'nın Fransız hakeme karşı kötümserliği, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter Milan'a karşı oynadıkları maçı yönetmesiyle tamamlandı.

Bu karşılaşma 3-3 berabere bitti, ardından Barcelona rövanş maçında 4-3 mağlup olarak o sezon Şampiyonlar Ligi'nden elendi.



