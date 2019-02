"Üç dakikada transferi bitti, üç dakikada iki gol attı"

Beşiktaş yöneticisi Hüseyin Yücel, Shinji Kagawa transferinin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Beşiktaş, kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolas Isimat-Mirin, Burak Yılmaz, Muhayer Oktay ve Shinji Kagawa için Vodafone Park'ta imza töreni düzenledi.

Tören sonrası Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Kagawa transferini Hürriyet' ten İsmail Er'e anlattı.

Yücel, Japon oyuncunun transferinin arka planında yaşanılanları şu sözlerle açıkladı:

"Kagawa'yla alakalı hem başkan hem transfer komitesi özellikle de Umut Güner bir yıldır zaten uğraşıyordu. Beşiktaş'ın gündemde olan bir futbolcuydu," diyen Yücel, "Ama kısmet, benim üzerime kaldı gibi oldu. Çünkü transferin son günü çok tesadüf bir şekilde başkan, Şenol Hoca, ve Ali Naibi bir yerde oturduk. Takımın gidişatını konuşup, iki saat baya bir muhabbet ettilk. Bir an benim aklıma Kagawa geldi. 'Hocam Kagawa nasıl bir futbolcu?' dedim. 'İyi oyuncudur' dedi. 'Bizde iş yapar mı?' dedim. 'Yapar tabii ki, neden yapmasın? Kaliteli oyuncu' dedi. 'Ee niye almıyoruz hocam' dedim. 'Para yok ki Hüseyin'cim' dedi. 'Hocam ben karşılarım' dedim. 'Sen oynatır mısın, takıma alır mısın?' dedim. 'Alırım tabii ki. Neden almayayım' dedi. 'Ali Naibi'ye döndüm, kaç para?' dedim. '1.5 milyon euro' dedi. 'Ağabey, 750 bin teklif et' dedim. Yok edersin, yok edemezsin, nasıl olacak? 'Ya et, ne olacak? Taş attık kolumuz mu yoruldu?' dedim. 'Yok, onu Milan istiyor' dedi. 'Milan istiyorsa Milan'a gitsin. Bizim teklifimiz 750 bin euro' dedim. Oradan başkan lafa katıldı. 'Ali, 250 bin euro da ben veriyorum. Git teklif et, gel' dedi. Ali Naibi içeri gitti, geri geldi. 'Başkanım, hayırlı uğurlu olsun, transfer bitti' dedi. El sıkıştık, öpüştük. 'Hayırlı uğurlu olsun' dedik. Şunu söylüyorum hatta. Üç dakikada transfer bitti. Üç dakikada da gol attı."