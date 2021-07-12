Üç büyük kulüpte de forma giyen futbolcular kimler?

Üç büyük kulüpte de forma giyen oyuncuları derledik.

Süper Lig’de ezeli rakipler arasında gerçekleşen transferler sürekli tepki çekmiştir. Ancak bazı isimler, kariyerlerinde üç büyük takımda da forma giydiler.

Peki, bu listede hangi isimler yer alıyor?

Saffet Sancaklı

1987 - 88 sezonunda arasında Beşiktaş forması giyen Sancaklı, 1994 - 1996 yılları arasında da Galatasaray’a transfer olmuştu. Eski milli oyuncu, 1996 ve 1998 yılları arasında da sarı - lacivertli formayı terletmişti.

Sergen Yalçın

1991 - 1997 yılları arasında Beşiktaş’ta top koşturan Yalçın, 1998 ve 2000 yılları arasında da Fenerbahçe’de oynamıştı. 1999 - 2000 sezonunda sarı - kırmızılara transfer olan yetenekli isim, 2002 - 2003 sezonunda ise tekrar Beşiktaş’a dönmüştü. Ayrıca Yalçın, 2000 - 01 sezonunda da Trabzonspor forması giymişti.

Ahmet Yıldırım

1993 - 94 sezonunda Fenerbahçe’de mücadele eden Ahmet Yıldırım, 1999 - 2001 yılları arasında ise Galatasaray kadrosunda yer aldı. Yıldırım, 2001 - 2005 seneleri arasında da siyah - beyazlı formayı terletti.

Emre Aşık

1993 - 1996 yılları arasında Fenerbahçe kadrosunda yer alan eski milli stoper, 2000 yılında Galatasaray’a transfer olmuştu. 2003 - 04 sezonunda ise siyah- beyazlılara transfer olan Aşık, 2005 yılında Galatasaray’a geri dönmüştü.

Mehmet Yozgatlı

1999 - 2000 sezonunda sarı - kırmızılı formayı terleten Yozgatlı, 2003 - 04 sezonunda Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu. Eski orta saha oyuncusu, 2006 yılında ise Beşiktaş’a transfer olmuştu.

Burak Yılmaz

2006 - 2008 yılları arasında Beşiktaş kadrosunda yer alan tecrübeli golcü, 2008 - 2009 sezonunda ise sarı - lacivertli forma için ter dökmüştü. Ardından Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 2012 yılında Galatasaray’a transfer olmuştu. 2016 yılında Çin Ligi ekiplerinde Beijing Guoan’a transfer olan milli golcü, 2017 - 18 sezonunda Trabzonspor’a geri dönmüştü. Milli yıldızın yolu, 2018 yılında ise siyah - beyazlılarla tekrar kesişmişti.

Caner Erkin

2009 -2010 sezonunda Galatasaray forması giyen tecrübeli sol bek, sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Çubuklu formayı altı sezon boyunca giyen Erkin, 2016 - 17 sezonunun başında Beşiktaş ile anlaşmıştı. Burada iki sezon geçiren milli oyuncu, geride bıraktığımız sezonun başında Fenerbahçe ile yeniden anlaşmıştı.

Mehmet Topal

2006 - 2010 yılları arasında Galatasaray’da top koşturan Topal, buradaki performansından sonra Valencia’ya transfer olmuştu. 2012 - 13 sezonunda ise sarı - lacivertlilerle anlaşan tecrübeli oyuncu, çubuklu formayı yedi sezon boyunca terletmişti. Ardından Başakşehir’de iki sezon oynayan başarılı orta saha oyuncusu, 2021 - 22 sezonu öncesinde ise Beşiktaş’la anlaşmaya vardı.

Ayrıca Mehmet Topal, şimdiye kadar formasını giydiği üç İstanbul takımıyla da şampiyonluk sevinci yaşadı.