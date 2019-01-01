Udinese'nin Dorukhan takibi! Sağlık raporlarını istediler

Udinese, yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde ilk yarıyı kapatan Dorukhan Toköz'ü yakından takip ediyor.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün talipleri yakın takibe devam ediyor.

Tedavisi tüm hızıyla süren Dorukhan Toköz’ü geçen sezonun transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden ’nin, takibini sürdürdüğü öğrenildi.

Fanatik'ten Süleyman Hatısaru'nun haberine göre Udinese, geçtiğimiz sezon yıldızını parlatan ancak bu sezon diz kapağından yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde ilk yarıyı kapatan Dorukhan Toköz'ün sağlık raporlarını istedi.

temsilcisinin, Dorukhan’ın sakatlık ve tedavi sürecini yakından takip ettiği ve bu transfer konusunda henüz geri adım atmadığı bildirildi. Oyuncunun son sağlık raporlarını talep eden İtalyan kulübünün, yapacakları incelemenin ardından sezon sonu için önereceği teklifi şimdiden hazırlamayı planladığı ifade edildi.