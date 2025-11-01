Udinese Teknik Direktörü, Zaniolo'nun geleceğini açıkladı

İtalya Serie A ekibi Udinese’de teknik direktör Kosta Runjaic, Galatasaray’dan kiralanan Nicolo Zaniolo’nun gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve oyuncunun zamanla daha da gelişeceğine inandığını açıkladı.

Serie A’nın 10. haftasında Udinese, Atalanta’yla karşılaşacak. Maç öncesi basın toplantısında konuşan Runjaic, Zaniolo’nun orta sahada istikrarlı bir şekilde geliştiğini ve oyun süresini giderek artırdığını vurguladı.

Runjaic, "Zaniolo’nun 2022’de Roma’da forma giydiği dönemi unutmamalıyız; o zamandan bu yana tek bir sezonda bu kadar çok maça çıkmamıştı. Dakikalarını dikkatli yönetmemiz gerekiyor, çünkü hala 90 dakika oynamaya hazır değil," ifadelerini kullandı.

Runjaic, genç oyuncudan memnun olduğunu ve performansının ilerleyen haftalarda daha da yükseleceğini sözlerine ekledi. Bu sezon Udinese formasıyla Serie A ve İtalya Kupası’nda 8 maça çıkan 26 yaşındaki Zaniolo, 3 gol kaydetti.

Udinese’ye gelmeden önce Galatasaray’da 4 maçta görev yapan İtalyan yıldız 1 asist yapmıştı.

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler ise AA’ya verdiği röportajda, Zaniolo’nun satın alma opsiyonunun performansına bağlı olduğunu belirtti. İnler, "Zaniolo özel ve yetenekli bir oyuncu. Onunla sürekli iletişim halindeyiz, her gün görüşüyoruz ve herhangi bir sorunda hemen çözüm buluyoruz. Buraya hazır geldi, Serie A’nın fiziksel ve taktiksel yapısına hızlı uyum sağladı. Attığı golün ardından umarım performansı daha da artar," dedi. İnler ayrıca, Zaniolo’nun geleceğiyle ilgili olarak, "Satın alma opsiyonumuz hem kulüp hem oyuncunun performansına bağlı. Sezon sonunda değerlendirme yapacağız. Oyuncu iyi performans gösterirse ve iki taraf da isterse transfer gerçekleşir. Şu anda kiralık olarak görev yapıyor ve opsiyon bizim elimizde," ifadelerini kullandı.