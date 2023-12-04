Udinese'nin 800 bin euro'luk forvetinden Cristiano Ronaldo golü: Herkes onu konuşuyor

Udinese'nin forveti Lorenzo Lucca'nın Hellas Verona'ya karşı kaydettiği gol, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki ikonik golünün birebir aynısıydı.

Lucca, Verona ağlarını havalandırdı

Cristiano Ronaldo'nun kafa vuruşunu tekrarladı

Udinese ile Verona 3-3 berabere kaldı

NE OLDU? Serie A'da Udinese, Hellas Verona'yı konuk ederken karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonlandı. Karşılaşmanın 72. dakikasında Udinese adına gol bulan Lorenzo Lucca, Cristiano Ronaldo'nun 2019'da Sampdoria'ya karşı kaydettiği kafa golünü hatırlattı.

LORENZO LUCCA'NIN GOLÜ:

CRISTIANO RONALDO'NUN GOLÜ:

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BÜYÜK RESİM: Udinese, Christian Kabasele'nin bir Lorenzo Lucca'nın iki golüyle maçı tamamlarken Hellas Verona'da Milan Duric, Cyril Ngonge ve Thomas Henry golleri bulan isimlerdi. 3-3'lük beraberliğin ardından Udinese, 12 puanla 16. sırada yer alırken Verona, 10 puanla 18. sırada.

SIRADA NE VAR? Hellas Verona, 9 Aralık'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek. Udinese ise aynı gün Inter'e konuk olacak.