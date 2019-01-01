Udinese, Dorukhan Toköz için yeni teklif yapıyor

İtalya'nın Udinese kulübü, Dorukhan Toköz için 7 milyon euro peşin ve 1 milyon euro bonus teklifiyle Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

İtalya'da teknik direktörlüğünü Igor Tudor'un yaptığı , Dorukhan Toköz ısrarını sürdürüyor. İlk teklifi Beşiktaş yönetimi tarafından reddedilen ekibi, yeni bir teklifle siyah beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Udinese'nin Dorukhan için yaptığı 6 milyon euro peşin + 2 milyon euro bonusluk ilk teklif reddedildi. Buna rağmen Dorukhan için ısrarını sürdüren İtalyan ekibi, Beşiktaş'a 7 milyon euro peşin ve 1 milyon euro bonustan oluşan yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

İyi bir bonservis bedeli elde etmeden Dorukhan'ı bırakmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, milli futbolcu için gelebilecek 9-10 milyon euro'luk bir teklifi kabul etmeyi planlıyor.

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2018 yazında 150 bin euro karşılığında 'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan, özellikle sezonun ikinci yarısı gösterdiği performansla dikkatleri çekti. 23 yaşındaki genç yıldız, 22 Mart 2019 tarihindeki Arnavutluk maçıyla ilk kez A Milli Takım'ın formasını giydi.