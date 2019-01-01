Udinese, Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan haber bekliyor

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki oyuncusu Dorukhan Toköz için 7 milyon euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü.

Sky Sports İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio, 'nin Beşiktaşlı Dorukhan Toköz için teklif yaptığını açıkladı.

İtalyan muhabirin haberine göre daha önce de oyuncu için şansını deneyen Udinese, bu sefer 7 milyon euro teklif etti ve Beşiktaş yönetiminin vereceği cevabı beklemeye başladı.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile çıktıı 25 maça çıkan genç isim, 3 kez ağları havalandırıp 10 asist yaptı ve dikkatleri üzerinde topladı.