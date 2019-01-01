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Udinese, Dorukhan Toköz için Beşiktaş'tan haber bekliyor

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AA
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki oyuncusu Dorukhan Toköz için 7 milyon euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü.

Sky Sports İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio, Udinese'nin Beşiktaşlı Dorukhan Toköz için teklif yaptığını açıkladı.

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İtalyan muhabirin haberine göre daha önce de oyuncu için şansını deneyen Udinese, bu sefer 7 milyon euro teklif etti ve Beşiktaş yönetiminin vereceği cevabı beklemeye başladı.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile çıktıı 25 maça çıkan genç isim, 3 kez ağları havalandırıp 10 asist yaptı ve dikkatleri üzerinde topladı.

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