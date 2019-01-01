Udinese, Dorukhan için Beşiktaş'la anlaştı

İtalya'dan flaş bir iddia geldi: Dorukhan Toköz, Udinese oyuncusu olmak üzere.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, yolunda.

İtalya'nın ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport, 'nin Dorukhan'ın bonservisi için Beşiktaş'la 10 milyon euro civarı bir ücret karşılığında anlaştığını ve transferin kısa sürede açıklanacağını yazdı.

'ın eski antrenörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için birkaç gündür girişimlerini sıklaştırmıştı. Gazzetta, çarşamba günü Beşiktaş ile son bir görüşme gerçekleştiren İtalyan yetkililerin transferi bitirdiğini iddia etti.

Dorukhan 2018-19 sezonunda Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı, 3 gol atıp 4 asist yaptı.