Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Real Betis kulübünün bu yaz transfer döneminde sol bek Fran García’yı kadrosuna katmak için Real Madrid ile bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Romano, X platformundaki hesabından attığı bir tweet'te, transfer bedelinin 4 milyon avro olduğunu ve iki kulüp arasındaki anlaşma hükümleri gereği, Real Madrid'in oyuncunun gelecekteki herhangi bir transferinden elde edilecek gelirin %50'sini alacağını belirtti.

Ayrıca, oyuncunun sağlık kontrolü için randevunun çoktan ayarlandığını ve Fran García’nın önümüzdeki saatler içinde Real Betis’e resmi olarak transferini tamamlamak üzere Sevilla’ya varacağını da sözlerine ekledi.

Romano, Garcia’nın ayrılışının Portekizli teknik direktör José Mourinho’nun Real Madrid’de yeni sezon için hazırladığı planın ana hatlarını ortaya koyduğunu belirtti. Mourinho, sol bek pozisyonunda ilk tercih olarak Chelsea’den gelen yeni transfer Mark Cucurella’ya güvenecek, sol bek pozisyonunda ilk tercih olarak, yedeği olarak ise Álvaro Carreras'ı kullanacağını ve Ferland Mendy'nin sakatlığından iyileşmesini bekleyeceğini belirtti.

Real Betis’in, oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesi ve son işlemlerin tamamlanmasının ardından transferi resmi olarak duyurması bekleniyor.

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