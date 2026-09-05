Uçurumun kenarında iki sınav: Arbeloa, Premier Lig'den kovulan ilk teknik direktör mü olacak?

Bu, Fulham taraftarının hayalini kurduğu "Arbeloa dönemi"nin başlangıcı olmadı. Üçüncü lig takımlarından Wimbledon karşısında Lig Kupası'nda kazanılan galibiyetin ardından takım, Premier Lig'de 3 maçtaki üçüncü yenilgisini aldı; bugün, cumartesi günü kendi sahasında Crystal Palace'a (3-2) mağlup oldu.

Sonuca rağmen Fulham kötü bir maç sergilemedi, aksine uzun sürelerce daha üstün taraftı; ancak kale önünde etkisiz kaldı ve savunmada Palace karşısında zorlandı. İspanyol "Marca" gazetesine göre Palace, üç golünü kaleye isabet eden yalnızca 5 şuttan kaydetti.

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César Palacios, Fulham'ın en öne çıkan isimlerinden biriydi; ev sahibini öne geçiren Joshua King'in iyi bir hareketinden yararlanarak ikinci golün asistini yaptı.

Ancak Tyrick Mitchell, ev sahibinin savunmasındaki karışıklıktan faydalanarak beraberlik golünü (2-2) kaydedip Fulham'ın herhangi bir puan alma umutlarını suya düşürdü. Ardından aynı oyuncu, maçın gidişatını değiştiren gole de dahil oldu; bu maçı, 77. dakikada yine Fulham savunmasının karışıklığından yararlanan Ben Chilwell'in üçüncü golüyle Palace kazandı.

Bu yenilgiyle birlikte Arbeloa'nın Fulham ile Premier Lig'deki başlangıcı son derece zor bir hâl aldı; Londra ekibi ilk üç maçında sıfır puan topladı ve küme düşme hattına girdi.

Görev, önümüzdeki maçlarla birlikte daha da zorlaşacak; zira Fulham'ı Premier Lig'de iki ağır sınav bekliyor: Önce "Anfield" stadında Liverpool, ardından Craven Cottage'da (Fulham'ın kalesi) Manchester United.

Fulham, Liverpool ve Manchester United karşısında olumlu bir sonuç elde edemezse, eski Real Madrid oyuncusu teknik direktörün yeni sezonun başında geleceği tehlikeye girecek.

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