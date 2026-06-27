Üçüncü transfer... Suudi Al-Ahli, yaz transfer dönemindeki takviyelerine devam ediyor

Suudi Al-Ahli kulübü, yeni sezona hazırlık kapsamında kadrosunu güçlendirmek amacıyla, Rus Krasnodar takımından gelen Ermeni milli oyuncu Edward Spirtzyan ile nihai bir anlaşmaya vararak yaz transfer döneminin en önemli transferlerinden birini gerçekleştirdi.

Al-Ahli, yaz transfer döneminde iki transferi duyurmuştu: Norveç'in Tromsø kulübünden gelen Gambiyalı savunma oyuncusu Abubakar Sidi Kinteh ve Abha'dan gelen Meshal Al-Mutairi.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’ya göre, Al-Ahli, Krasnodar kulübüyle tüm anlaşmaları tamamladı ve oyuncu ile temsilcileriyle de tam bir mutabakata vardı. Böylece, tüm taraflar arasında sözleşmelerin karşılıklı olarak imzalanmasının ardından, Spirtzyan’ın Roshen Ligi’ne transferi artık sadece bir zaman meselesi haline geldi.

Romano, Spirtzyan’ın Al-Ahli’ye transferinin kesinleştiğini vurguladı ve önümüzdeki birkaç gün içinde sözleşmenin resmi olarak duyurulması için hazırlık olarak oyuncunun sağlık kontrolü tarihinin çoktan belirlendiğini belirtti.

Ayrıca, oyuncuyu Como kulübüne transfer olacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını ekleyerek, Al-Ahli'nin sportif direktörü Roy Pedro Braz'ın isteği doğrultusunda transferi sonuçlandırmaya çalıştığı sırada İtalyan kulübünün Spirtzyan ile herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı.

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İtalyan gazeteci, transfer bedelinin 25 milyon dolara ulaşacağını belirtti. Al-Ahli, tüm yerel ve kıtasal turnuvalarda rekabet edebilmek amacıyla sezon başlamadan önce kadrosunu güçlü transferlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Spirtsyan, Krasnodar formasıyla sergilediği olağanüstü performansın ardından son yıllarda Ermenistan futbolunun en öne çıkan yıldızlarından biri haline geldi. Bu durum onu birçok Avrupa kulübünün hedefine dönüştürdü; ancak Al-Ahli, transfer yarışını kazanarak oyuncuyu kadrosuna katmak için nihai bir anlaşmaya vardı.