Üçüncü kez üst üste... PSV, Hollanda Ligi şampiyonu oldu

PSV Eindhoven, en yakın rakibi Feyenoord'un bugün Pazar günü Volendam ile golsüz berabere kalmasından yararlanarak, üst üste üçüncü kez ve tarihindeki yirmi yedinci kez Hollanda Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Hollandalı teknik direktör Peter Bosz yönetimindeki PSV, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Takım, dün Cumartesi günü Utrecht karşısında son dakikada heyecan verici bir galibiyet (4-3) elde etmişti.

Dün aldığı galibiyetle puanını 71'e yükselten PSV, bugün berabere kalan Feyenoord'un ise 54 puanda kalmasıyla, kalan beş maçta puan farkını kapatması imkansız hale geldi.

Bos, 2023 yılından bu yana PSV'nin teknik direktörlüğünü yürütüyor ve takımın başında olduğu üç sezonda Hollanda Ligi şampiyonluğunu kazandı.

PSV, Nijmegen'e 3-2 yenilerek Hollanda Kupası'na yarı finalde veda etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde ise PSV, 28. sırada 8 puanla ilk turu geçemedi; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

