Fransız teknik direktör Hervé Renard, Afrika Uluslar Kupası'nı takımla birlikte kazanmasının üzerinden on yıldan fazla süre geçtikten sonra Fildişi Sahili Milli Takımı'nın başına yeniden döndüğünü açıklayarak eski bir senaryoyu tekrarladı.

Fransız teknik adam, Filler lakaplı takımı daha önce Haziran 2014 ile Mayıs 2015 arasında çalıştırmıştı.

Bu, Renard'ın kariyerinde aynı milli takıma dönüşüne tanıklık eden üçüncü kez oluyor. Daha önce Zambiya'yı iki kez (2008'den 2010'a ve 2011'den 2013'e kadar) ve Suudi Arabistan'ı iki kez (2019'dan 2023'e ve 2024'ten 2026'ya kadar) çalıştırmıştı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu bugün salı günü Renard'ı yeni teknik direktör olarak atadığını açıkladı. Federasyon, resmi açıklamasında, Fransız teknik adamın önümüzdeki dönemde milli takımın başına geçeceğini ve kıtasal ve uluslararası müsabakalara hazırlanacağını, kupalar için rekabete devam etme çabaları çerçevesinde belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2015 yılında Fildişi Sahili ile Afrika şampiyonu olan Hervé Renard, Filler Milli Takımı'nın başına dönüyor. Görevi, milli takımın hazırlıklarını yönetmek ve önümüzdeki uluslararası müsabakalara katılmak olacak."

Federasyon, Fransız teknik direktörün görevine resmi olarak başlamak üzere önümüzdeki günlerde başkent Abican'a geleceğini, tarihi daha sonra açıklanacak bir basın toplantısında medyaya ve taraftarlara takdim edileceğini de sözlerine ekledi.

Renard, sözleşmesi 31 Temmuz 2026'da sona eren Fildişi Sahilili teknik direktör Emerse Faé'nin yerini alıyor. İki taraf iş birliğini yenilememe kararı almıştı.

Faé, önceki teknik direktörün ayrılmasının ardından milli takımın başına 2023 Afrika Uluslar Kupası müsabakalarında geçmiş ve Fildişi Sahili'ni kendi sahasında şampiyonluğa taşımayı başarmış, ardından milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna çıkarmıştı.

Renard ise 2015 yılında Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıdığı ve milli takımlar düzeyindeki teknik direktörlük kariyerinin en önemli duraklarından birini yaşadığı, çok iyi tanıdığı milli takıma geri dönüyor.

Fransız teknik direktör ayrıca 2026 Dünya Kupası finallerine de katılmış, Sabri Lamouchi'nin ayrılmasının ardından görevin geçici olarak kendisine verilmesiyle turnuvada iki maçta Tunus Milli Takımı'nın başında yer almıştı.