Prens Muhammed bin Fahd Stadı, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları kapsamında El Halic ile Nasr'ı karşı karşıya getirecek olan beklenen mücadeleye ev sahipliği yapacak.

Nasr, maça önemli eksiklerle giriyor. Takımın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, Suudi "Arriyadiyah" gazetesinin aktardığına göre, Fransız üçlü Kingsley Coman, Ayman Yahya ve Abdurrahman Gharib'i cumartesi günü oynanması planlanan El Halic maçının kadrosundan çıkardı.

Rapor, Kingsley Coman'ın arka adale ağrılarından şikayetçi olduğunu, bunun da Postecoglou'yu oyuncuyu El Halic maçı planlarından çıkarmaya ittiğini, teknik heyetin oyuncuyu riske atmama ve sakatlığın ağırlaşmasını önleme konusundaki hassasiyeti çerçevesinde açıkladı.









Fransız kanat oyuncusunun, gelecek mücadelede Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Ain karşısında Nasr kadrosuna dönebilme durumunu belirlemek amacıyla El Halic maçının ardından ek tıbbi muayenelerden geçmesi bekleniyor.

Nasr, kıtasal turnuva müsabakaları kapsamında önümüzdeki salı günü Hazza bin Zayed Stadı'nda El Ain'e konuk olacak; teknik heyet, tıbbi muayenelerin Coman'ın oynamaya hazır olduğunu kanıtlaması halinde onu hızla yeniden kazanmayı umuyor.

Eksiklik yalnızca Coman ile sınırlı kalmayacak; zira Nasr, adductor kasında sakatlık yaşayan Ayman Yahya'nın da hizmetlerinden yoksun kaldı ve oyuncunun El Halic ile El Ain maçlarında yer alamayacağı kesinleşti.

Abdurrahman Gharib de ayak tarağında sakatlıktan şikayetçi olması nedeniyle maçta yer almayacak; bu durum Postecoglou'yu El Halic maçında eksik bir kadroyla idare etmeye mecbur bırakıyor, özellikle de zirvedeki takımlar üzerindeki baskıyı sürdürmek isteyen takım için maçın taşıdığı önem göz önünde bulundurulduğunda.

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Bu eksiklikler, Nasr'ın bu sezonki güçlü başlangıcını korumaya çalıştığı bir dönemde geliyor; zira takım, ilk altı haftada beş galibiyet ve İttihad karşısında 2-1'lik tek mağlubiyetle 15 puan topladı.

Nasr, 15 puanla Suudi Roshn Ligi puan durumunda dördüncü sırada yer alıyor. Diğer yanda El Halic, yeni sezon müsabakalarında zorlu bir başlangıç yaşıyor; zira takım yalnızca 4 puan toplayabildi ve bu puan onu on üçüncü sıraya yerleştirdi.







