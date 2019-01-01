YORUM | U20 Dünya Kupası'nın güçlü organizasyonu: Ukrayna

Dinamo Kiev ve Shakthar Donetsk altyapılarının temelini oluşturduğu Ukrayna, U20 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla geleceğe umutla bakıyor.

YORUM | Tuğrul Canpolat

’da düzenlenen U20 Dünya Kupası’sında son 16 turu maçları oynanıyor. İlk iki eleme gününün sonunda büyük bir sürpriz yaşanmazken, en görkemli skoru elde etti. Gruplardan çıkmayı başararak ikinci tura ulaşan ’yı 4-1 yendiler ve çeyrek finalde ’ya rakip oldular. Turnuvada az sayıda takım geride üç stoperi tercih ediyor ve bunlardan biri olan Ukrayna, iyi takım organizasyonuyla öne çıkıyor. Bunda en önemli pay, kuşkusuz oyuncu grubunun birbinini iyi tanıması. Zira Ukrayna U20 Milli Takımı’nı oluşturan oyuncuların 12’si Dinamo Kiev ya da Shakthar Donetsk altyapısından yetişmiş oyuncular.

2015’ten, U17 takımından bu yana Milli Takım’da aynı hoca ve aynı oyuncu grubuyla devam eden birbirine aşina bu ekip, takım oyuncuyla yükselirken potansiyel yıldız adaylarını da parlatıyor. tarafından geçen yaz transfer edilen ve sezonu ’te kiralık olarak geçiren kaleci Andrii Lunin, takımın baş yıldız adayı. Heybetli duruşu ve kalecilik becerisiyle gelecekte dünyanın önemli kalecilerinden biri olması kesin görünen oyuncu, Ukrayna’nın kaledeki güvencesi. Diğer öne çıkan oyunculara ise biraz daha yakından bakalım.

Denys Popov (Ukrayna U20)

Önümüzdeki sezon Dinamo Kiev A Takımı’nda yer alacak olan Popov, takımın kaptanı. Stoper mevkisinde güçlü duruşu, üstün fiziği ve fiziğine göre yüksek süratiyle fark yaratıyor. Takımının savunma lideri olarak öne çıkan genç savunmacı, önümüzdeki yıllarda A Milli Takım’ın formasını giymeyi en yakın oyunculardan biri. Avrupa’nın önemli takımlarının radarında olduğu söylenen oyuncu, etkileyici fiziği, atletik özellikleri ve duran toplarda gol katkısı ile üst düzeye aday.

Yukhym Konoplia (Ukrayna U20)

Shakhtar altyapısının mahsüllerinden olan genç sağ bek, devamlılığı ve pas kalitesiyle sivriliyor. Saçlarının doğal turuncu rengiyle, bu orijinal fiziksel görünümüyle sahada kolay ayırt edilebilen oyuncu, futboluyla da fark yaratıyor. Son 16 turunda Panama’yı 4-1’le geçerlerken iki gole doğrudan onun katkısı vardı.

Serhiy Buletsa (Ukrayna U20)

Skor becerisi ve pas kalitesiyle öne çıkan hücumcu orta saha Buletsa, Dinamo Kiev’in oyuncusu. Geride bıraktığımız sezonda UEFA Gençler Ligi’nde yüksek skor ve asist yapan oyuncu, kanatlarda ve 8 numara rolünde de oynayabiliyor. Önümüzdeki sezonu A Takım’da geçirecek yıldız adayı, Ukrayna futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biri.

Danylo Sikan (Ukrayna U20)

Takımın golcüsü ve Dinamo Kiev A Takımı tecrübesi olan Vladyslav Supriaha’dan formayı kapan Sikan, Panama karşısında attığı 2 golle yıldızlaştı ve formayı elinde tutacağını gösterdi. Shakthar’ın oyuncusu Sikan, bu düzeynde öne çıkan biri son vuruş becerisine sahip. Turnuvada iki iyi santrfora sahip nadir takımlardan biri olan Ukrayna’nın skor yapmaktan yana sıkıntısı yok.