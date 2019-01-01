U20 Dünya Kupası'nda Süper Lig'den oyuncu var mı? U20 Dünya Kupası'nda Süper Lig'den kaç oyuncu var?
Yorum()
fifa.com
FIFA U20 Dünya Kupası, 2019 yılında Polonya'nın ev sahipliğinde başladı.
24 ülkenin mücadele ettiği turnuvada, futbolun genç yıldızları vitrine çıkarak milli takımlarına başarı getirmeye çalışacak.
Peki Arjantin, Portekiz, İtalya ve Uruguay gibi iddialı futbol ülkelerinin alt yaş takımlarının mücadele ettiği kupada, Süper Lig'den kaç oyuncu var?
U20 Dünya Kupası'nda forma giyen Süper Lig oyuncuları
Polonya'da düzenlenen turnuvaya Süper Lig takımları oyuncu yollayamadı.
Böylece, 24 ülkeden 300'ün üzerinde oyuncunun yer aldığı U20 Dünya Kupası'nda Süper Lig temsil edilmemiş oldu.