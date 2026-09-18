Tyrell Malacia kariyerine kesin olarak Major League Soccer'da devam edecek. Rotterdamlı oyuncu, FC Cincinnati ile 2027 yılının ortasına kadar sözleşme imzaladı. Kulübün ayrıca kontratı bir sezon uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Sol bekin MLS ekibine bonservissiz transferi bir süredir gündemdeydi. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan 27 yaşındaki savunmacı, son günlerde yeni kulübüyle anlaşmaya varmıştı.

Manchester'daki Premier League macerası, umduğu gibi gitmedi. Ağır bir diz sakatlığı nedeniyle Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu tam bir buçuk yıl rehabilitasyon süreci geçirdi.

Malacia, sahalara dönüşünün hemen ardından PSV'ye kiralandı ve burada eski üst düzey performansına ulaşması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon Malacia, Manchester United formasıyla üç sonradan oyuna girişte toplam 15 dakika süre aldı.

Bu nedenle tarafların yollarını ayırması da sürpriz olmadı. Şimdi Hollanda Milli Takımı'yla dokuz maça çıkan oyuncu, Cincinnati'de süre bulmak istiyor. Ohio temsilcisi şu anda MLS Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.

"Tyrell'in tecrübesine sahip bir oyuncuyu takımımıza katabildiğimiz için çok mutluyuz" diyen genel menajer Chris Albright, kulübün resmi kanallarına konuştu. "En üst seviyede oynadı ve o seviyenin gerektirdiği talepleri çok iyi biliyor."

"Top tekniği, savunma içgüdüleri ve takım odaklı zihniyeti gruba önemli bir katkı sağlayacak. Onu Cincinnati'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullanan Albright, sözlerini böyle tamamladı.