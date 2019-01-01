Tyler Boyd için Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, transferin gözdesi olan Tyler Boyd'un kulübüyle görüşme halinde olduklarını açıkladı.

'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Tyler Boyd için Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Siyah beyazlı kulübün futbol direktörü Ali Naibi, 'li oyuncu ile ilgilendiklerini açıkladı.

beIN Sports'a konuşan Naibi, "Tyler Boyd, geçen sezonun ikinci yarısını ülkemizde geçirdi. İyi de bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü'nde 14 maça çıkan Boyd, 6 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.