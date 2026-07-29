Thomas Müller, başındaki altın tacı düzeltti ve devasa tahtına oturdu.

36 yaşındaki oyuncunun sevinmek için fazlasıyla nedeni vardı: Eski Bayern Münih yıldızı, salı akşamı MLS'in Shooting Challenge yarışmasında yeni bir rekora imza attı ve özellikle TV yorumcularını hayrete düşürüp adeta kendinden geçirdi.

79 puan toplayan Müller, geçen yıl 72 puan elde eden Evander'e ait önceki en iyi dereceyi geride bıraktı. Brezilyalı oyuncu, Müller'in performansının ardından sıralama dışı olarak bir kez daha deneme yaptı ve o da 79 puana ulaştı. Bunun üzerine Müller, FC Cincinnati profesyonelinin başına tacını koydu.





Thomas Müller, Vancouver Whitecaps ile şu anda Batı Konferansı'nın lideri

"Skills Challenge'ı seviyorum" diyen Müller, tahtında gözle görülür şekilde neşeliydi. Shooting Challenge, MLS All-Star Skills Challenge'ın bir parçası ve geleneksel olarak MLS All-Star maçından bir akşam önce düzenleniyor. Bu yarışmada seçilmiş MLS profesyonelleri, sınırlı bir süre içinde kalenin içinde ve çevresinde yer alan mümkün olduğunca fazla hedefi vurarak şut isabetlerini ortaya koyuyor.

Müller'in yanı sıra bu yıl diğer kategorilerde ABD Milli Takımı kaptanı Tim Ream (Charlotte FC), Kanadalı Dünya Kupası kalecisi Maxime Crépeau (Orlando City) ve Javier Ruiz (Club Necaxa) da öne çıktı.

All-Star maçı çarşamba akşamı (yerel saatle) North Carolina'da oynanacak. Müller'in yanı sıra Güney Koreli Heung-Min Son da sahada olacak. İkili, pazar günü Müller'in Vancouver Whitecaps ile Batı Konferansı'nın zirve mücadelesinde Los Angeles FC ile karşılaşacağı maçta yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki takım da şu anda 33 puanla tablonun zirvesinde yer alıyor.