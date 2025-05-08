Türkleri geride bıraktı: Fernando Muslera, Türk futbol tarihine geçebilir

Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde iki kupa daha kazanması halinde Türk futbol tarihine geçecek.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sezonu çifte kupayla tamamlaması durumunda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacak. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde lider girerken Ziraat Türkiye Kupası'nda da final mücadelesine çıkacak.

Galatasaray, ligde 4 puan alması halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğu ilan edecek. Okan Buruk'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda ise 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile final maçına çıkacak.

Muslera, iki kulvarda da şampiyonluğa ulaşması halinde Türkiye kariyerindeki kupa sayısını 19'a taşıyacak. Uruguaylı file bekçisi, böylelikle Türk futbolunun en çok kupa kazanan futbolcusu olan Bülent Korkmaz'ı geçerek rekor kıracak.

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Süper Lig'de 8. şampiyonluğa gidiyor

Fernando Muslera, Süper Lig'de 8. şampiyonluk için gün sayıyor. Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 14. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

Muslera, mutlu sona ulaşması halinde Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan 4 futbolcudan biri olacak.

38 yaşındaki kaleci, Bülent Korkmaz, Suat Kaya ve FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü yakalayacak. Fernando Muslera, teknik direktörü Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu ve Arif Erdem'i geride bırakacak.

Sarı-kırmızılı kaleci, TFF Süper Kupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda da 4 olmak üzere toplamda 17 kupa kazandı. Tecrübeli kaleci, Türkiye'de en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

Bülent Korkmaz'ın 2 Avrupa kupası var

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz savunma oyuncusu Bülent Korkmaz, toplamda 18 kupa kaldırdı. Kariyeri boyunca Galatasaray'dan başka takımda forma giymeyen Korkmaz, birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'sı alarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Bülent Korkmaz, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 6, TFF Süper Kupa'da 2 kez şampiyon oldu.

Süper Lig'de en fazla çıkan maça çıkan yabancı oyuncu

Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip. Uruguaylı kaleci, 440 karşılaşmayla ligde en fazla müsabakaya çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. Tecrübeli kaleciyi Süper Lig'deki yabancı oyunculardan 405 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 maçla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci

Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci konumunda. Geçen sezon 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 7. lig zaferini yaşayarak Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını aldı. Söz konusu ünvan daha öncesinde Trabzonspor'un efsane kalecisi ve Türk futbolun en önemli teknik adamlarından Şenol Güneş'in elinde bulunuyordu.