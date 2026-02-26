Türkiye - Romanya Dünya Kupası Elemeleri biletlerini nasıl alabilirsiniz: 26 Mart maçı, fiyatlar ve daha fazlası

Hem Türkiye hem de Romanya, 20 yılı aşkın bir süredir dünya futbolunun en büyük turnuvasından uzak kaldıktan sonra, Dünya Kupası'na geri dönmek için sabırsızlanıyor. İki takım 26 Mart'ta İstanbul'da karşı karşıya gelecek ve siz de bu efsanevi karşılaşmayı yerinde izleyebilirsiniz.

Kaybeden tarafın Dünya Kupası hayalleri suya düşerken, kazanan taraf 31 Mart'ta diğer C Grubu play-off yarı finalinin galibi Slovakya veya Kosova ile deplasmanda karşılaşacak.

GOAL, Türkiye-Romanya Dünya Kupası eleme maçı için biletleri nereden ve ne kadara alabileceğiniz dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri size sunuyor.

Türkiye-Romanya Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Bilet 26 Mart Perşembe Türkiye - Romanya (18:00) Beşiktaş Stadyumu (İstanbul) Bilet

Türkiye - Romanya Dünya Kupası Elemeleri biletlerini nasıl satın alabilirim?

Türkiye-Romanya maçı biletleri Şubat ayı başında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) web sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Yönetmeliklere göre, stadyumun kapasitesinin (42.000) sadece %5'i deplasman taraftarlarına ayrılacak, yani Romanya taraftarları için 2.130 bilet mevcut.

Ayrıca, taraftarlar ikincil piyasadan da bilet satın alabilirler. Viagogo, alternatif kanallardan son dakika bilet satın almak isteyenler için önde gelen perakendecilerden biridir.

Türkiye - Romanya Dünya Kupası Elemeleri biletleri: Fiyatları ne kadar?

Türkiye milli takım maçlarının resmi biletleri genellikle yaklaşık 2000 TL (38 €) ile 10.000 TL (193 €) arasında değişmektedir, ancak Dünya Kupası play-offları gibi yüksek talep gören maçlar genellikle daha pahalıdır.

Rumen taraftarlar için deplasman biletlerinin fiyatı 145 RON (28 €) idi ve koltukları Beşiktaş Stadyumu'nun Kuzey Tribünü'nde tahsis edildi.

Ek bilgi için ilgili ulusal futbol federasyonlarının web sitelerini ve mevcut biletlerin durumunu öğrenmek için Viagogo gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

Türkiye - Romanya Dünya Kupası Elemeleri maçından ne bekleyebilirsiniz?

Türk taraftarların futbola olan fanatikliğini düşünürsek, milli takımlarının daha önce sadece iki kez Dünya Kupası Finalleri'nde (1954 ve 2002) oynamış olması şaşırtıcıdır. Ancak Türkiye, grup maçlarını iyi bir performansla tamamladı ve bu yaz Kuzey Amerika'ya gitme şansına güveniyor.

Eylül ayında Konya'da İspanya'ya 6-0 yenilerek tarihindeki en ağır ikinci iç saha yenilgisini alan Kırmızı Şeytanlar kampında pek gülümseme yoktu. Ancak, bir ay sonra Sofya'da Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ederek dramatik bir geri dönüş yaptılar ve ardından Gürcistan'ı (4-1), tekrar Bulgaristan'ı (2-0) yendiler ve İspanya'da etkileyici bir 2-2 beraberlik elde ettiler.

Şaşırtıcı bir şekilde, Romanya'nın Dünya Kupası sahnesine çıkmasının üzerinden 28 yıl geçti. Dan Petrescu, Gheorghe Hagi ve Florin Raducioiu gibi yıldızları barındıran parlak bir takım, bundan sadece dört yıl önce (1994 ABD) çeyrek finallere ulaşmıştı.

Eleme grubunda Avusturya ve Bosna Hersek'in ardından üçüncü sırada bitirmesine rağmen, Romanya'nın Dünya Kupası umutları UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansları sayesinde hala canlı. Ancak, 2025 yılı boyunca deplasmanda tek bir maç bile kazanamadıkları için, daha ileriye gitmek istiyorlarsa deplasman performanslarını iyileştirmeleri gerekecek.