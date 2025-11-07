Türkiye'nin ülke puanı coştu: Güncel durum alkış aldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Çekya'nın Viktoria Plzen takımıyla 0-0 berabere kaldı. Samsunspor ise evinde Malta'nın Hamrun Spartans takımını 3-0'la geçerek play-off'u garantiledi. Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında haftayı gruplarında 7 puanla tamamladı. Galatasaray Devler Ligi'nde üst üste 3 maç kazanarak alkış alırken ülke puanları da güncellendi.

Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında bu haftaya kadar 46.000 puanla 9. sırada yer alıyordu. Türk takımları üst üste 3. kez haftayı yenilgisiz tamamlayarak bir üst basamağımızda yer alan Belçika ile puan farkının iyice açılmasının önüne geçti.

Galatasaray 9. sıradaki Hollanda temsilcisini mağlup ederek farkı biraz daha kapattı. Altımızdaki Çekya ile ise farkı açılmaya devam ediyor.Listeye göz atalım.

İşte ülke puanı listesi:

1- İNGİLTERE | 100.783

2- İTALYA | 88.658

3- İSPANYA | 83.081

4- ALMANYA | 79.832

5- FRANSA | 71.822

5 takımdan 3'üyle yola devam eden Türkiye yükselişte...

6- HOLLANDA | 64.200

7- PORTEKİZ | 60.667

8- BELÇİKA | 56.950

9- TÜRKİYE | 47.000

10- ÇEK CUMHURİYETİ | 43.100

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında 25 Kasım akşamı Belçika'nın Royale Union SG takımını ağırlayacak.

Samsunspor turnuvadaki 4. maçında İzlanda deplasmanına gidiyor. Kırmızı-Beyazlılar 27 Kasım'da Breidablik takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe ise aynı gün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.