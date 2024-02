UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.

Yapılan kura çekimin ardından A Milli Takım'ın B Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri şöyle:

Haberin devamı aşağıda

GRUP B1: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

GRUP B2: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan GRUP B3: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

GRUP B4: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek. A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek.

C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar: 5-10 Eylül 2024 3 ve 4. maçlar: 10-15 Ekim 2024 5 ve 6. maçlar: 14-19 Kasım 2024 Yarı finaller: 4-5 Haziran 2025 Final ve üçüncülük maçı: 8 Haziran 2025