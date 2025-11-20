Türkiye'nin Dünya Kupası yolundaki rakibi Romanya oldu

2026 Dünya Kupası vizesi için mücadele edecek A Milli Takımımızın play-off yarı finalindeki rakibi belli oldu. FIFA'nın Zürih’teki merkezinde yapılan kura çekimi sonrası Milliler, 26 Mart 2026 tarihinde Romanya’yı ağırlayacak. E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, 1. torbadan seri başı olarak kura çekimine katıldı ve 4. torbadan gelen Romanya ile eşleşti.

C Yolu’nda mücadele edecek Milliler, yarı finali geçmesi durumunda Slovakya - Kosova eşleşinden gelecek galiple 31 Mart’ta oynanacak final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edecek.

UEFA Avrupa Dünya Kupası play-off eşleşmeleri şu şekilde:

İtalya - Kuzey İrlanda

Galler - Bosna-Hersek

Ukrayna - İsveç

Polonya - Arnavutluk

Türkiye - Romanya

Slovakya - Kosova

Danimarka - Kuzey Makedonya

Çekya - İrlanda

Romanya, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi 2. Grup’u 18 puanla lider tamamlayarak play-offlara 4. torbadan katıldı. H Grubu’nda 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Romanya, grubu 13 puanla Avusturya ve Bosna Hersek’in ardından üçüncü sırada bitirdi.

Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya, daha önce 7 kez Dünya Kupası’na katıldı ve en son 1998 turnuvasında yer aldı. Tarihlerinde iki kez çeyrek final oynama başarısı gösteren ekip, 2026 elemelerinde Süper Lig’de forma giyen oyunculara da görev verdi.

Alanyaspor’dan Ianis Hagi, Çaykur Rizespor’dan Valentin Mihaila, Gaziantep FK’den Deian Sorescu ve Eyüpspor’dan Denis Draguș milli takım kadrosunda yer alırken, PSV Eindhoven’dan Dennis Man ise Romanya’nın hücumdaki en etkili silahlarından biri olarak öne çıkıyor.