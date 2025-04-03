Türkiye Kupası'ndaki kart cezaları, Süper Lig maçlarında geçerli mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda görülen kırmızı kart ve sarı kart cezaları, Süper Lig'de oynanacak maçları etkiliyor mu?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Jose Mourinho ve hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli oyunculara kırmızı kart çıktı. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay direkt kırmızı kart görürken Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Fred ve Jose Mourinho direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig'de lider Galatasaray'la birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir sonraki maçını 6 Nisan'da Trabzonspor'a karşı oynayacak. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki puan farkı 6 ancak sarı-lacivertlilerin rakibinden bir maç eksiği bulunuyor. Galatasaray ise bir sonraki maçını 11 Nisan'da Samsunspor deplasmanında oynayacak.

Peki Türkiye Kupası maçında görülen sarı ve kırmızı kart cezaları, Süper Lig maçlarını da etkiliyor mu? Kupada kırmızı kart gören oyuncu ve teknik direktörler, Süper Lig'de de cezalandırılıyor mu? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Kupadaki kart cezaları, Süper Lig'de geçerli mi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kurallarına göre, herhangi resmi bir maçta kırmızı kart gören futbolcuların cezaları tüm resmi maçları etkiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nın “Kişilerin İhraç Edilmesi” başlıklı 94. maddesi 1. Fıkrası'nda şu ifadeler yer alıyor: "Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar."

Jose Mourinho kaç maç ceza alacak?

Jose Mourinho maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktığı için kırmızı kart gördü ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edilmesi bekleniyor. Mourinho'nun bu hareketi “Sportmenliğe aykırı” sayılırsa 1-3 maç ceza alacak, “Saldırı” kabul edilirse 5-10 maç men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılabilecek.