Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Güler - Montella haberlerinin ardından yeni bir açıklama daha yaptı.

Dün akşam A Milli Takım antrenmanında Vincenzo Montella'nın Arda Güler'den yeleği aldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekmiş ve İtalyan hoca çok eleştirilmişti.

TFF dün akşam konuyla ilgili açıklama yapmış, durumun göründüğü gibi olmadığını bildirmiş ve Arda Güler bu açıklamayı paylaşmıştı.

TFF'den bir açıklama daha

TFF pazartesi günü öğle saatlerinde bir açıklama daha yaptı. Resmî siteden yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

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"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TFF Başkanı Büyükekşi, 'Çekya ile birlikte Avrupa'nın en genç A Millî Futbol Takımıyız. 2032 yılında Türkiye - İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak Millî Takımın temellerini attık. Biz A Millî Takımımızın bugününe de yarınına da güveniyoruz. Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmak demiştik ve bu da bizim elimizde. Hamburg'da da Dortmund'daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz' dedi.

"Hocamıza ve takımımıza güvenimiz tam"

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Millî formaya gönül vermiş futbolcularımızın hepsi bizim için çok değerlidir. Kadro tercihleri de futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Gerek teknik kadromuz, gerekse de oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.'

"Kimse Millî Takımı kişisel çıkarlarına alet edemez"

"Art niyet taşıyan dezenformasyonlara da değinen Başkan Mehmet Büyükekşi, 'Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Millî Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Millî Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Ay-Yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Millî Takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı."