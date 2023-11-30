Türkiye, FIFA dünya sıralamasında kaçıncı? Dünya sıralaması güncellendi

Türkiye, EURO 2024 elemelerinde grubunu lider tamamlayıp turnuva biletini kaparken FIFA dünya sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi?

Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasında yükselişi sürüyor

EURO 2024 biletini aldı

Turnuva 14 Haziran'da başlayacak

NE OLDU? Grubunu lider bitirerek EURO 2024'e gitme hakkı kazanan Türkiye, yükselişini sürdürüyor. FIFA, kasım ayı dünya sıralamasını güncellerken A Milli Futbol Takımı da bir basamak yükseldi.

TÜRKİYE FIFA DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI? Türkiye, 1505,28 puanla FIFA dünya sıralamasında 37. sırada yer alıyor. Sıralamadaki ilk 10 ülke sırasıyla şu şekilde: Arjantin, Fransa, İngiltere, Belçika, Brezilya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan.

BÜYÜK RESİM: Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralamanın ilk 10'u arasında en önemli değişikliği Brezilya yaşadı. Sıralamadaki en önemli çıkışlardan birine ise Uruguay imza attı. 4 basamak yükselen Uruguay, 11. sırada kendine yer buldu.

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SIRADA NE VAR? EURO 2024 biletini kapan Türkiye şimdi yaz aylarında oynanacak turnuvayı bekleyecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ekip, 14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir turnuva geçirmek istiyor.