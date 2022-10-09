Türkiye, Euro 2024 Elemeler: Gruplar, fikstür, TV, saat ve bilmeniz gereken her şey

Türkiye'nin maç takvimi, Euro yolculuğu ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri hakkında bilmeniz gereken her şeye göz atalım.

UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek istiyor ancak önce Euro elemelerini başarıyla tamamlaması gerekecek.

Ay-yıldızlı ekip, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik ve Ozan Kabak gibi isimlerle Mart ayında yolculuğa ilk adımı atacak ve D Grubu'ndan çıkmaya çalışacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grupları, fikstürü, yayın programı ve bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile göz atalım.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri kim?

Grup Ülkeler D Grubu Türkiye, Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Letonya

Frankfurt'taki kura çekimine dördüncü torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda yer aldı. Stefan Kuntz'un öğrencileri, Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

Euro 2024 Tüm Gruplar: Avrupa Şampiyonası Elemeler Grup Eşleşmeleri

Grup Takım Grup A İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs Grup B Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık Grup C İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta Grup D Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya Grup E Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova Grup F Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya Grup G Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya Grup H Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino Grup I İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra Grup J Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn

Euro 2024 Elemeleri ne zaman?

Fikstür Tarih 1.Maç Günü 23-25 Mart 2023 2.Maç Günü 26-28 Mart 2023 3.Maç Günü 16-17 Haziran 2023 4.Maç Günü 19-21 Haziran 2023 5.Maç Günü 7-9 Eylül 2023 6.Maç Günü 10-12 Eylül 2023 7.Maç Günü 12-14 Ekim 2023 8.Maç Günü 15-17 Ekim 2023 9.Maç Günü 16-18 Kasım 2023 10.Maç Günü 19-21 Kasım 2023

Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek.

Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.

Euro 2024 Elemeleri hangi kanalda yayınlanacak?

Mart ayının sonunda başlayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri, TRT ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

Euro 2024 Elemeleri'nde format nasıl?

Elemelerde 10 grupta toplam 53 takım mücadele edecek. Grupların 7'si 5 takımdan oluşurken 3'ü ise 6 takımdan oluşacak. EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu ilk iki sırada bitiren 20 takım doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Almanya ise ev sahibi konfenjanıyla eleme oynamadan turnuvada yer alacak. 24 takımdan oluşacak turnuvaya katılacak son üç takım ise EURO 2024 Elemeleri'nde başarısız olan takımlar arasında Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlara göre belirlenecek.

Bunu biliyor muydunuz?

Hırvatistan ile oynadığı 10 maçın birini kazanan A Milli Takım (6B 3M), tek galibiyetini Eylül 2017'de iç sahada aldı (2018 Dünya Kupası Elemeleri).

Galler ile oynadığı yedi maçın ikisini kazanan A Milli Takım (1B 4M), galip gelemediği karşılaşmaların hiçbirinde gol atamadı.

Ermenistan ile oynadığı iki maçı da kazanan A Milli Takım, rakibini hem iç sahada hem de deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Letonya'yı ağırladığı üç resmi maçı da kazanamayan A Milli Takım'ın (3B), iç sahada mağlup edemediği ülkeler arasında daha fazla konuk ettiği sadece iki rakibi bulunuyor: İngiltere (2B 3M) ve Çek Cumhuriyeti (1B 3M).