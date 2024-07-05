Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA'ya Merih Demiral kararı sebebiyle tepki gösterdi.

2024 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella soruları cevapladı.

'Adil olmadığını düşünüyoruz'

Sözlerine Merih Demiral’ın aldığı ceza hakkında konuşarak başlayan Vincenzo Montella, şunları söyledi:

"Bu cezanın adil olmadığını düşünüyoruz. Çünkü siyasi bir hareket değildi. Öyle yorumlandı. Sadece doğru şekilde anlaşılmayan bir hareketti.

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Bu Türk gururunu dizginlemez. Biz daha da arzulu, büyük onurla ve gururla sahaya çıkacağız ve ülkeyi gururlandırmak istiyoruz.

Eminim herkes son derece motive olacaktır. Bu taraftar için de geçerli."

Arda Güler açıklaması

Milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vincenzo Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sol ayağı belki benimkinden biraz yumuşak. Arda sürekli oynama ihtiyacı olan bir oyuncu. Arda yıl içerisinde sakatlıklar yaşadı, kendisi için çok kolay bir süreç olmadı, bunu görüyoruz.

"Ne kadar maç oynarsa o kadar daha iyi performans gösteriyor, aynı maç içerisinde bile.

"Ümit ediyorum devamlılığını sağlayabilir, çünkü o yeteneği kendisini her yere götürmeye yeterli."