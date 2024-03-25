Vinzenzo Montella, yarın oynanacak Avusturya - Türkiye maçı öncesinde Arda Güler ile ilgili konuştu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesinde hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor.

Almanya'da haziran ayında düzenlenecek olan turnuvada Portekiz ve Çekya ile birlikte F Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, bir yandan da son rakibini bekliyor.

Play-Off Grup C Final mücadelesinde yarın akşam saat 20.00'de oynanacak Gürcistan - Yunanistan maçının galibi, Türkiye'nin Almanya'daki son rakibi olacak.

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Macaristan'a hazırlık maçında deplasmanda 1-0 mağlup olan Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın bu seferki rakibi ise Avusturya.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, 26 Mart Salı akşamı saat 22.00'de Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ernst-Happel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Arda Güler'e ilk 11 müjdesi

Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, Türk futbolseverlerin en fazla merak ettiği sorunun yanıtını verdi.

Montella, yarın akşamki maçta Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağının sorulması üzerine, "Bugün düzgün bir şekilde uyursam ve dinlenirsem, Arda Güler yarın ilk 11'de başlayacak" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in yıldızı, yarın akşam Avusturya karşısında sahada hünerlerini sergileme fırsatı bulacak.