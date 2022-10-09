Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu

İdil Erin Tetik|
Turkey vs Lithuania 2022 UEFA Nations LeagueAA
Avrupa Şampiyonası ElemeTürkiyeGallerHırvatistanLetonyaErmenistan

Stefan Kuntz'un öğrencileri, kura çekiminde D Grubu'na düşerken Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de geri sayım başladı.

  • Almanya'da düzenlenecek turnuva öncesi kura çekimi Frankfurt'ta gerçekleşti
  • Kura çekimine 4. torbadan katılan Türkiye, D Grubu'na düştü
  • Elemeler, Mart ayında başlayacak

NE OLDU? Frankfurt'ta bulunan Festhalle Exhibition Center'daki kura çekiminde Euro 2024 yolundaki eşleşmeler belli oldu. Uluslar C Ligi'nde grubu lider tamamlayan Türkiye, elemelerde de başarısını sürdürerek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak isteyecek. Peki Türkiye'nin rakipleri kimler?

Türkiye'nin Euro 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri kim?

Grup

Ülke

Ülke

Ülke

Ülke

Ülke

D Grubu

Türkiye

Hırvatistan

Galler

Ermenistan

Letonya

Euro 2024 Elemeleri grupları nasıl?

Grup

Ülke

Ülke

Ülke

Ülke

Ülke

A Grubu

İspanya

İskoçya

Norveç

Gürcistan

Güney Kıbrıs

B Grubu

Hollanda

Fransa

İrlanda

Yunanistan

Cebelitarık

C Grubu

İtalya

İngiltere

Ukrayna

Kuzey Makedonya

Malta

E Grubu

Polonya

Çekya

Arnavutluk

Faroe Adaları

Moldova

F Grubu

Belçika

Avusturya

İsveç

Azerbaycan

Estonya

G Grubu

Macaristan

Sırbistan

Karadağ

Bulgaristan

Litvanya

H Grubu

Danimarka

Finlandiya

Slovenya

Kazakistan

Kuzey İrlanda - San Marino

I Grubu

İsviçre

İsrail

Romanya

Kosova

Belarus - Andorra

J Grubu

Portekiz

Bosna Hersek

İzlanda

Lüksemburg

Slovakya - Lihtenştayn

Euro 2024 Elemeleri ne zaman?

Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek. Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.

Euro 2024 Elemeleri'nde format nasıl?

Elemelerde 10 grupta toplam 53 takım mücadele edecek. Grupların 7'si 5 takımdan oluşurken 3'ü ise 6 takımdan oluşacak. EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu ilk iki sırada bitiren 20 takım doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Almanya ise ev sahibi konfenjanıyla eleme oynamadan turnuvada yer alacak. 24 takımdan oluşacak turnuvaya katılacak son üç takım ise EURO 2024 Elemeleri'nde başarısız olan takımlar arasında Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlara göre belirlenecek.

Bunu biliyor muydunuz?

Hırvatistan ile oynadığı 10 maçın birini kazanan A Milli Takım (6B 3M), tek galibiyetini Eylül 2017'de iç sahada aldı (2018 Dünya Kupası Elemeleri).

Galler ile oynadığı yedi maçın ikisini kazanan A Milli Takım (1B 4M), galip gelemediği karşılaşmaların hiçbirinde gol atamadı.

Ermenistan ile oynadığı iki maçı da kazanan A Milli Takım, rakibini hem iç sahada hem de deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Letonya'yı ağırladığı üç resmi maçı da kazanamayan A Milli Takım'ın (3B), iç sahada mağlup edemediği ülkeler arasında daha fazla konuk ettiği sadece iki rakibi bulunuyor: İngiltere (2B 3M) ve Çek Cumhuriyeti (1B 3M).

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