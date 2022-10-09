Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu

Stefan Kuntz'un öğrencileri, kura çekiminde D Grubu'na düşerken Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de geri sayım başladı.

Almanya'da düzenlenecek turnuva öncesi kura çekimi Frankfurt'ta gerçekleşti

Kura çekimine 4. torbadan katılan Türkiye, D Grubu'na düştü

Elemeler, Mart ayında başlayacak

NE OLDU? Frankfurt'ta bulunan Festhalle Exhibition Center'daki kura çekiminde Euro 2024 yolundaki eşleşmeler belli oldu. Uluslar C Ligi'nde grubu lider tamamlayan Türkiye, elemelerde de başarısını sürdürerek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak isteyecek. Peki Türkiye'nin rakipleri kimler?

Türkiye'nin Euro 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri kim?

Grup Ülke Ülke Ülke Ülke Ülke D Grubu Türkiye Hırvatistan Galler Ermenistan Letonya

Euro 2024 Elemeleri grupları nasıl?

Grup Ülke Ülke Ülke Ülke Ülke A Grubu İspanya İskoçya Norveç Gürcistan Güney Kıbrıs B Grubu Hollanda Fransa İrlanda Yunanistan Cebelitarık C Grubu İtalya İngiltere Ukrayna Kuzey Makedonya Malta E Grubu Polonya Çekya Arnavutluk Faroe Adaları Moldova F Grubu Belçika Avusturya İsveç Azerbaycan Estonya G Grubu Macaristan Sırbistan Karadağ Bulgaristan Litvanya H Grubu Danimarka Finlandiya Slovenya Kazakistan Kuzey İrlanda - San Marino I Grubu İsviçre İsrail Romanya Kosova Belarus - Andorra J Grubu Portekiz Bosna Hersek İzlanda Lüksemburg Slovakya - Lihtenştayn

Euro 2024 Elemeleri ne zaman?

Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek. Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.

Euro 2024 Elemeleri'nde format nasıl?

Elemelerde 10 grupta toplam 53 takım mücadele edecek. Grupların 7'si 5 takımdan oluşurken 3'ü ise 6 takımdan oluşacak. EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu ilk iki sırada bitiren 20 takım doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Almanya ise ev sahibi konfenjanıyla eleme oynamadan turnuvada yer alacak. 24 takımdan oluşacak turnuvaya katılacak son üç takım ise EURO 2024 Elemeleri'nde başarısız olan takımlar arasında Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlara göre belirlenecek.

Bunu biliyor muydunuz?

Hırvatistan ile oynadığı 10 maçın birini kazanan A Milli Takım (6B 3M), tek galibiyetini Eylül 2017'de iç sahada aldı (2018 Dünya Kupası Elemeleri).

Galler ile oynadığı yedi maçın ikisini kazanan A Milli Takım (1B 4M), galip gelemediği karşılaşmaların hiçbirinde gol atamadı.

Ermenistan ile oynadığı iki maçı da kazanan A Milli Takım, rakibini hem iç sahada hem de deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Letonya'yı ağırladığı üç resmi maçı da kazanamayan A Milli Takım'ın (3B), iç sahada mağlup edemediği ülkeler arasında daha fazla konuk ettiği sadece iki rakibi bulunuyor: İngiltere (2B 3M) ve Çek Cumhuriyeti (1B 3M).