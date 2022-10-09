Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu

- Almanya'da düzenlenecek turnuva öncesi kura çekimi Frankfurt'ta gerçekleşti
- Kura çekimine 4. torbadan katılan Türkiye, D Grubu'na düştü
- Elemeler, Mart ayında başlayacak
NE OLDU? Frankfurt'ta bulunan Festhalle Exhibition Center'daki kura çekiminde Euro 2024 yolundaki eşleşmeler belli oldu. Uluslar C Ligi'nde grubu lider tamamlayan Türkiye, elemelerde de başarısını sürdürerek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak isteyecek. Peki Türkiye'nin rakipleri kimler?
Türkiye'nin Euro 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri kim?
Grup
Ülke
Ülke
Ülke
Ülke
Ülke
D Grubu
Türkiye
Hırvatistan
Galler
Ermenistan
Letonya
Euro 2024 Elemeleri grupları nasıl?
Grup
Ülke
Ülke
Ülke
Ülke
Ülke
A Grubu
İspanya
İskoçya
Norveç
Gürcistan
Güney Kıbrıs
B Grubu
Hollanda
Fransa
İrlanda
Yunanistan
Cebelitarık
C Grubu
İtalya
İngiltere
Ukrayna
Kuzey Makedonya
Malta
E Grubu
Polonya
Çekya
Arnavutluk
Faroe Adaları
Moldova
F Grubu
Belçika
Avusturya
İsveç
Azerbaycan
Estonya
G Grubu
Macaristan
Sırbistan
Karadağ
Bulgaristan
Litvanya
H Grubu
Danimarka
Finlandiya
Slovenya
Kazakistan
Kuzey İrlanda - San Marino
I Grubu
İsviçre
İsrail
Romanya
Kosova
Belarus - Andorra
J Grubu
Portekiz
Bosna Hersek
İzlanda
Lüksemburg
Slovakya - Lihtenştayn
Euro 2024 Elemeleri ne zaman?
Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek. Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.
Euro 2024 Elemeleri'nde format nasıl?
Elemelerde 10 grupta toplam 53 takım mücadele edecek. Grupların 7'si 5 takımdan oluşurken 3'ü ise 6 takımdan oluşacak. EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu ilk iki sırada bitiren 20 takım doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Almanya ise ev sahibi konfenjanıyla eleme oynamadan turnuvada yer alacak. 24 takımdan oluşacak turnuvaya katılacak son üç takım ise EURO 2024 Elemeleri'nde başarısız olan takımlar arasında Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlara göre belirlenecek.
Bunu biliyor muydunuz?
Hırvatistan ile oynadığı 10 maçın birini kazanan A Milli Takım (6B 3M), tek galibiyetini Eylül 2017'de iç sahada aldı (2018 Dünya Kupası Elemeleri).
Galler ile oynadığı yedi maçın ikisini kazanan A Milli Takım (1B 4M), galip gelemediği karşılaşmaların hiçbirinde gol atamadı.
Ermenistan ile oynadığı iki maçı da kazanan A Milli Takım, rakibini hem iç sahada hem de deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Letonya'yı ağırladığı üç resmi maçı da kazanamayan A Milli Takım'ın (3B), iç sahada mağlup edemediği ülkeler arasında daha fazla konuk ettiği sadece iki rakibi bulunuyor: İngiltere (2B 3M) ve Çek Cumhuriyeti (1B 3M).