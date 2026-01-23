Fenerbahçe, Premier Lig'in golcüsü için resmi teklif yaptı!

Trendyol Süper Lig'de sezonun namağlup tek ekibi olan Fenerbahçe, forvet hattına da takviye yapmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip, Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen 31 yaşındaki Beto için trasfer teklifinde bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Everton forması Norberto Bercique Gomes'e Betuncal Beto'ya resmi teklif yaptı. Teknik Direktör Domenico Tedesco, En-Nesyri'nin performansında memnun değil. Faslı isimle yolların ayrılması bekleniyor.

Everton, Beto'yu 2023 yılında Udinese'den transfer etmişti. Dev forvet, İngiliz ekibiyle çıktığı 96 maçta 18 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

N'Golo Kante için pazarlık sürüyor

Bu arada Fenerbahçe'de N’Golo Kante süreci beklenenden çok daha uzun sürdü. Ancak yönetim, dünyaca ünlü orta saha oyuncusundan vazgeçmeyi kesinlikle düşünmüyor. Al-Ittihad, önce Fenerbahçe ile anlaşmış, daha sonra, “Yerini doldurup öyle satarız” diyerek çark etmişti.

Yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli formayı giyme konusundaki ısrarı sonrası Suudi ekibinden yeni bir hamle geldi. Sarı-Siyahlılar, 10 milyon Euro karşılığında tecrübeli oyuncuyu satabileceklerini iletti.

Ancak Fenerbahçe, kesinlikle bu bedeli ödemeyi düşünmüyor. Kante’nin 34 yaşında olması ve sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi, yönetimin yüksek rakamlara çıkmama kararının en önemli nedenleri.

Kanarya, en fazla 4 milyon Euro civarında bir bedele transferi bitirmek için Al-Ittihad ile son kez pazarlık masasına oturacak. Kante’nin, Suudi ekibinden yeni kontrat için gelen son teklifi yine geri çevirdiği ve Fenerbahçe konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.