Türk transferi Kessié'ye Juventus'un kapılarını açıyor

Juventus, orta saha oyuncularından birinin Türk ekibi Beşiktaş'a ayrılışını tamamlamaya hazırlanıyor. Bu adım, İtalyan kulübünün devam eden yaz transfer döneminde yeni bir transferin yolunu açabilir.

Türk kulübünün İtalyan orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Juventus ile anlaşmaya varmasının ardından, Fabio Miretti Beşiktaş'a transfer olmaya yaklaştı.

Football Italia sitesinin "Tuttomercatoweb" gazetesinden aktardığına göre, iki taraf Miretti'nin 15 milyon euro değerinde satın alma opsiyonu bulunan bir kiralık transferle taşınması konusunda anlaştı.

İtalyan oyuncunun, Beşiktaş ile sözleşme imzalamadan önce sağlık kontrolünden geçmek üzere önümüzdeki saatlerde Türkiye'ye gitmesi bekleniyor.

Miretti'nin ayrılışı, Juventus'a kadrosunda, Suudi Al-Ahli ve eski Milan oyuncusu Fildişili Franck Kessié ile anlaşmayı tamamlamak için yer açacak. Kessié, haftalardır Torino'ya transfer olmayı tercih ediyor.

Kessié'nin Al-Ahli'den ayrılmasının ardından Juventus'a bonservissiz olarak gelmesi bekleniyor, ancak İtalyan kulübünün önce takım içinde ona yer açması gerekiyor. Bu da Miretti'nin Beşiktaş'a transferinin tamamlanmasını, bu transferde harekete geçmenin temel şartı haline getiriyor.

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Miretti, Juventus akademisinde yetişti ve farklı dönemlerde ilk takımda forma giydi; ayrıca geçen sezonun bir bölümünü Genoa'ya kiralık olarak geçirdi.

Oyuncu, Juventus'un pazar günü Frosinone'yi tek golle 1-0 yendiği maçta yer almadı; teknik direktör Luciano Spalletti orta sahada Manuel Locatelli ve Douglas Luiz'e güvendi, ardından Teun Koopmeiners'i oyuna dahil etti.

Beşiktaş, daha önce Sırp Dušan Vlahović'i Juventus'tan bonservissiz olarak kadrosuna katmasının ardından İtalyan pazarındaki hareketliliğini sürdürüyor.

Türk kulübü, Fiorentina'ya transferinin akamete uğramasının ardından Ernest Boko ile anlaşmaya da yaklaşıyor ve Frosinone'nin kanat oyuncusu Farès Ghediemis'i kadrosuna katmak için iyileştirilmiş bir teklif sundu.