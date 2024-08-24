Türk teknik direktörden isyan: "Mourinho yapınca devrim, biz yapınca ufak dokunuş diyorlar"

İbrahim Üzülmez, Türk teknik direktörlerin Jose Mourinho kadar değer görmemesinden memnun değil.

Fenerbahçe geçen sezonu İsmail Kartal ile tamamladı

Şimdi görev başında Mourinho var

Üzülmez, Kartal'ın Mourinho kadar kıymet görmediğini düşünüyor

NE OLDU? Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'i şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 99 puanla tamamlamıştı. Sarı-lacivertliler yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde başladı. Ancak İbrahim Üzülmez, Mourinho'nun tekniklerinin "devrim" olarak adlandırılıp İsmail Kartal'ın yöntemlerine "ufak dokunuşlar" denilmesinden memnun değil.

NE SÖYLENDİ? A Spor'da konuşan İbrahim Üzülmez şunları söyledi: "3-4 forvetle oynadığı için 'Jose Mourinho devrim yaptı' diye konuşmayalım. İsmail Kartal bunu yapsa 'Ufak dokunuş' derler. Mourinho yapınca 'Devrim' diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Bizim ülkemizde fazlasıyla yabancı hayranlığı var."

BÜYÜK RESİM: 2024/25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e mağlup oldu ve Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alma hasreti 16 sezona çıktı. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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DAHA FAZLASI: Son olarak Pendikspor'un başında görev yapan İbrahim Üzülmez, geçtiğimiz Haziran ayından bu yana kulüpsüz. Mayıs ayının sonunda Fenerbahçe'ye veda eden İsmail Kartal da herhangi bir takımı çalıştırmıyor.