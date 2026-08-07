Milletvekili Mustafa Sarıgül, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini övgüyle karşılayarak, bu transferi Türk futbolu için büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, Türk kulübüyle 2028 yazına kadar iki sezon geçerli bir sözleşme imzaladı ve ardından kulüp başkanı Ertuğrul Doğan eşliğinde 10 numaralı formayı giyerek sahaya çıktı; dünya spor kamuoyunun gözlerini üzerine çeken olağanüstü bir imza töreniyle tanıtıldı.

Yeni Değişim Partisi'nden Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, resmi açıklamasında, spor kulüplerinin kentlerin gelişiminde ve yükselişinde temel bir unsur olduğunu belirterek, bunların ekonomik ve toplumsal değer kattığını, insanları bir araya getirdiğini, birlik ve dayanışmayı pekiştirdiğini ifade etti; Trabzonspor'un ise bu konuda örnek alınacak bir model teşkil ettiğini vurguladı.

Sarıgül, Trabzonspor'un Muhammed Salah değerinde dünya çapında bir yıldızı kadrosuna katmayı başarmasının büyük bir başarı olduğunu, bu transferin kulübe ve genel olarak Türk futboluna çok şey katacağını ve seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacağını, Salah'ın genç oyunculara örnek olacağını ve yeni yıldızların ortaya çıkmasına katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Sarıgül, bu transferin Türkiye Ligi'ne bu sezon büyük bir canlılık ve heyecan katacağını vurgulayarak, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ı, yönetim kurulu üyelerini ve transferin gerçekleşmesine katkıda bulunan herkesi tebrik etti ve kendilerine başarılar diledi.