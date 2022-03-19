Fenerbahçe’nin eski teknik direktör Ersun Yanal, 2019 yılında Ankaragücü’nden Sarı-Lacivertli ekibin kadrosuna katılan Altay Bayındır hakkında konuştu.

Altay'ın transfer edildiği dönemde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Yanal, eski kalecisine övgüler yağdırırken aynı zamanda mental yapısına da vurgu yaptı.

Genç kaleciyi iki yıl takip ettiğini ve hakkında bilgi aldığını belirten tecrübeli hoca, A Milli Takım’ın da kalesini koruyan Altay'ı Real Madrid’in eski efsane kalecisi İker Casillas’a benzetti.

Ne söylendi?

Akşam Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, Altay Bayındır hakkında şöyle konuştu:

"Yeteneğiniz sayesinde her yaşta Fenerbahçe’ye transfer olabilirsiniz. Bu tabii ki mümkündür.

“Aslında önemli olan şey ise gittiğiniz yerde kalıcı olabilmektir. Yetenek sizi bir yere getirir ancak, kalıcı olmanızı sağlamaz.

“Bunun için güçlü mental yapıya, baskı altında doğru karar vermeye, omuzlarınızdaki yükü kaldırmaya ve her ortamda güçlü olmaya ihtiyacınız vardır.”

“Altay, mental hazırlığını yaparak geldi."

İker Casillas’ın 18 yaşında Real Madrid’in kalesini koruduğuna değinen Yanal, Altay’ın da Fenerbahçe kalesini koruyabileceğini ifade etti.

"Altay'ı iki yıl takip ettim, Ankaragücü'nde daha önce çalıştığım için sürekli bilgi aldım.

“19 yaşında bir kaleci, Fenerbahçe kalesini koruyabilir mi? Evet korur. Casillas, 18'inde Real Madrid'in kalesine geçebiliyorsa, Altay neden geçmesin?

“İkisi bu anlamda çok benziyor.

"Baskının olmadığı ortamlarda büyüyen çocukların, bir anda 50 bin kişinin önüne çıkması için hazırlık yapmanız gerekir.

“Altay, mental hazırlığını yaptı ve o şekilde Fenerbahçe’ye geldi.”

Altay’ın Bayındır’ın Fenerbahçe kariyeri

19 yaşında Sarı-Lacivertli kulübün kalesini korumaya başlayan Altay, o günden beri sakatlanmadığı maçlar haricinde formasından uzak kalmadı.

Altay, Fenerbahçe formasını toplamda 92 kez terletti.

Bu sezon Konyaspor maçında sakatlanarak kalesini Berke Özer’e kaptıran Altay’ın yokluğunda, Fenerbahçe kalesinde ciddi sıkıntılar yaşandı.

Altay’ın sakatlığını atlatıp yeniden takıma dönmesiyle Fenerbahçe taraftarları rahat bir nefes aldı.

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